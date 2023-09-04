Културно-уметнїцку програму отворели „Ґовлячата”

МИКЛОШЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – Всоботу, 2. септембра, на 38. Културней манифестациї „Миклошевци 2023” отримана културно-уметнїцка програма „Поздрав ровнїни” на отвореней бини.

Програму на 17 годзин отворели наймладши члени домашнього дружтва, фолклорна ґрупа „Ґовлячата”, котрих пририхтала Леся Мудри, а потим ше старша фолклорна ґрупа, под руководством Виолети Гирйовати, представела зоз танцом „Танцовала нина з нину”.

Миклошевчаньом ше на бини представели и Културне дружтво Русинох Винковци, мадярске КУД „Чаковци” зоз Чаковцох, Дружтво Руснацох и Українцох „Рушняк” Приморско-ґоранскей жупаниї Риєка, КУД „Осиф Костелник” Вуковар, горватске КУД „Младост” Водїнци, КД Русинох Осиєк, КУД „Яким Гарди” Петровци и мадярске КУД „Шандор Петефи” Ласлово.

Програма закончена зоз наступом госцох зоз Коцура КУД „Жатва”. Миклошевчаньом ше представела мишана шпивацка ґрупа, а на гармоники их провадзел Иван Лїкар. На концу одтанцовали и популарни танєц Коцурску парадичу.

Конферансу написала Леся Мудри, а патрачох през програму водзели млади надїї Анамария и Матей Мудри. После програми, предлужене заєднїцке друженє зоз вечеру и музику у новим Доме култури.

Тогорочна 38. Културна манифестация „Миклошевци 2023” отримана у орґанизациї КУД „Яким Ґовля”, а под покровительством Совиту за национални меншини, сопокровительством Општини Томповци и Союзу Русинох РГ.