Отримана обука за ґеронтоґаздинї у Коцуре

КОЦУР – У просторийох парохиялного Каритасу „Марийов дом” у Коцуре за викенд отримана обука за ґеронтоґаздинї и допатранє особох у обисцу котру орґанизовало Коцурске здруженє младих (КУМ), у сотруднїцтве зоз општину Вербас.

Коцурске здруженє младих, на чолє зоз його предсидательом Стеваном Самочетом, достало средства од Министерства младежи и туризма за орґанизованє проєкту „Економске змоцньованє младих котри чежше доходза до роботи на териториї општини Вербас”, а партнер цалого проєкту була општина Вербас.

Акредитовану обуку за ґеронтоґаздинї и допатранє особох у обисцу тримали акредитовани тренере Каритасу. По словох Самочети, кажде хто прешол тоту обуку достанє акредитовани сертификат зоз Републичного заводу за социялну защиту, а на обуки участвовали 12 особи.

Спомнути проєкт КУМ достало пред трома роками за 30 особи, медзитим теди ше вельке число заинтересованих приявело и нє було можлївосци же би шицки вжали учасц. Теди обуку прешли тоти котри ше перши приявели, и прето тераз нє було орґанизованє нїяке приявйованє, алє на обуку поволани тоти особи котри теди нє могли участвовац.

Додзельованє акредитованих сертификатох будзе отримане концом авґуста або початком септембра, док Републични завод пошори шицки папери и опатри резултати зоз обуки. Як гварел Самочета, сертификати найвироятнєйше будзе додзельовац предсидатель општини Вербас Милан Ґлушац у просторийох будинку Општини Вербас.