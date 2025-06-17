Средства за проєкт Коцурскому здруженю младих

БЕОҐРАД – Коцурскому здруженю младих, як ношительови проєкта „Економске моцнєнє младих чежше запошлївих у општини Вербас”, вєдно з партнером, Општину Вербас, на конкурсу Министерства туризма и омладини одобрени средства за реализацию велького проєкта хтори ше будзе реализовац у Коцуре.

Проєкт ше одноши на даванє роботи младим хтори чежше доходза до роботи и у його рамикох будзе орґанизовне обучованє пестункох и пестовачох як старших, так и особох хторим треба здравствена помоц. Акредитовану обуку отримаю акредитовани тренере Каритасу.

Министерство туризма и омладини обявело резултати Явного конкурсу за стимулованє рижних формох занятосци, самозанятосци и поднїмательства младих, на хторим участвовали здруженя гражданох зоз 124 предлогами проєктох и програмох, а одобрени 61 проєкт.

купни средства за шицки проєкти по тим конкурсу 98.000.000, а за Коцурске здруженє младих одобрене 900.000 динари. Средства за проєкти по тим конкурсу обезпечени з буджета Републики Сербиї.