Купели зме хижу у Руским Керестуре – буду редакциї, кнїжкарня, промоциї

Руски Керестур треба же би мал векшу улогу у орґанизациї функционованя НВУ „Руске слово”, прето прешлого тижня купени обєкт, хижа у улїци Фрушкогорска 57, такволани бувши дутян у Колєсара.

Нови Сад и Руски Керестур треба же би подзелєли улоги информованя у рускей заєднїци и взаємно дїйствовали, а тиж уплївовали на розвой информованя и култури у других местох дзе за тото єст менєй условия. Руски Керестур треба же би превжал роботу з дзецми и младима (штредньошколцами), роботу на медийней писменосци, отворел кнїжкарню, медия габ за явносц (медийни центер) и место за промоцию виданьох и проєктни роботнї.

Нови Сад треба же би остал шедзиско установи. У Новим Садзе финансиї, робота з институциями. Прелом, дизайн и нови технолоґиї тиж у Новим Садзе, як и робота зоз студентами, младима професионалцами и другима националнима заєднїцами. То нє конкуренция медзи двома роботнима єдинками знука фирми, алє природне дополньованє. Руски Керестур треба же би активно уплївовал на други места дзе жию Руснаци, а Нови Сад треба же би „пребивал ляд” (спрам Покраїни, Републики и медзинародних орґанизацийох).

НВУ „Руске слово” ма три дописовательни места – општини Вербас, Жабель и Срим – дзе би ше у шлїдуюцих крочайох, вєдно з Управним одбором и Националним совитом Руснацох требало глєдац подобни розвойни ришеня, прилагодзени реалносци и можлївосцом тих местох.

Тото обгрунтованє базоване на моїм власним, скоро 13-рочним искустве главного и одвичательного редактора, його заменїка, як и директора фирми у двох мандатох. Ришованє питаня простору зоз купованьом хижи у Руским Керестуре нє нове и нє тераз винєшене до явносци. То єдна з приоритетних ставкох, котру сом у предходних рокох и обидвох своїх мандатох положел до Планох НВУ „Руске слово”.

У условийох стаємного зменшаня припаднїкох рускей заєднїци, як и зменшаня числа тих цо бешедую по руски, Руски Керестур и Нови Сад треба же би подзелєли улоги, котри у тей хвильки прежити, давно дефиновани, ище у цалком других обставинох 1968. року, кед НВУ „Руске слово” пре оправдани причини преселєна до Нового Саду.

Алє, настали други часи. Од 1991. року та по 2020. рок НВУ „Руске слово” лєм трацела число роботних местох, дїялносц и простор. Найочкодованша остала часц фирми у Руским Керестуре, котра после препасци друкарнї претворена лєм до дописовательства у двох цесних канцеларийох, под закрицом котре премакало. У нїх ше ище и нєшка окончує административну дїялносц, роботу зоз странками, новинарски и редакторски роботи, лекторованє и длужносци главней редакторки.

Прето, прешлого року реорґанизована НВУ „Руске слово”, а зоз вименками и новим Статутом и Систематизацию 2025. року, у Руским Керестуре формована окремна роботна єдинка НВУ „Руске слово”, у котрей редакциї и дописовательство. У плану же би ше праве там реновирало простор дзе архива и маґазин (на другим поверху бувшей Друкарнї). Слово о двох повязаних просторийох, котри треба поетапно реновирац у шлїдуюцих пейцох рокох. За тото у марцу 2025. року НВУ „Руске слово” конкуровала на конкурс Опортунитету при Министерстве правди на вецей як 3,5 милиони динари. Кед ше нє достанє средства за реновиранє, глєдало би ше их далєй вєдно зоз Националним совитом Руснацох. Средства котри заробела НВУ „Руске слово” нїяк нє треба трошиц на ремонт и реновиранє, бо их мож достац од держави.

Хижа у Руским Керестуре нє купена зоз средствох за плаци, або зоз средствох зоз АП Войводини, алє зоз динарох котри НВУ „Руске слово” сама заробела зоз предаваньом насампредз кнїжкох, предплатох, оглашкох, спонзорских и проєктних средствох и другого. Вельо з тих динарох „оплодзени” средства достати од донаторох, за котри нам руски добротворе, таки як Атила Ковач, поєдинєчно дали и вецей як милион динари.

Вельки средства „пришли” и од Руснацох зоз Сиверней Америки. Руски привреднїки, Юлиян Сабадош и Владимир Рускаї, дали на тисячи канадски долари за кнїжки, а зоз Саскачеванским дружтвом рускей култури зме реализовали найвекши руски медзинародни проєкт, на чим им и другим добротовором вично будземе подзековни.

Нє знаме хто принєсол погришни одлуки, з котрима НВУ „Руске слово” у транзициї и 90-их страцела огромни простор, алє тераз хвилька за окрипенє. Фирма „здрава”, а стари длуства врацени.

За шицки тоти плани прилагодзованя и пренамени простора будзе потребни час. После того, дас o пейц роки НВУ „Руске слово” би требало у Новим Садзе предац, або зачерац простор на Футожскей 2, цо на трецим поверху старого будинку. Тот стари будинок ше будзе валяц єдного дня, требац будзе вихасновац хвильку и прейсц на дакус менєй атрактивну локацию, алє достац нови простори, з локалом кнїжкарню долу и 2-3 паркинґ местами. Руска заєднїца, а окреме НВУ „Руске слово” ше будзе мушиц вше баржей операц на себе, з огядом на компликованосц потримовки з матичней жеми.

Привредзованє, преход на вше озбильнєйши проєкти и донациї – то єдина драга НВУ „Руске слово”. За тото треба доброго менаджера, а колектив, Управни одбор и Национални совит Руснацох муша добре отвориц очи док ше будзе на лєто виберац нового директора/ку НВУ „Руске слово”. Треба же би то була особа котра будзе добре познац установу, знац менаджеровац у култури, писац проєкти и ношиц вєдно зоз занятима пакети кнїжкох. У процивним, знова ше врациме дїлованю у длуствох…