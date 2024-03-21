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„Кус петлич” ознова пред кулску публику

автор Жридло: РТВ
автор Жридло: РТВ 47 Опатрене

КУЛА – Пре вельке интересованє публики, ище єдно репризне виводзенє представи „’Кус петлич” драмского ансамбла Културного центру зоз Кули, по тексту Александра Поповича и у режиї Драґана Остоїча, будзе на пияток, 22. марца, на 20 годзин.

Главни улоги у тей представи бавя глумци Биляна Митрич, Тамара Шалиначки, Слободанка Кнежевич, Страхиня Щекич, Слободан Ноґавица, Лука Фолк и Мирослав Малацко, а слово о комедиї, дакус жалосней и чежкей, котра бешедує о 1944. року, о ошлєбодзеню Беоґраду и даскельо роки по тим кед ше случовали драматични пременки, а котри сиґурно нїкого нє охабя ровнодушним.

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