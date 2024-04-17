Кузмяковци на Окружним з хемиї и биолоґиї

ЗОМБОР – Школяр 8. класи ОШ „Петро Кузмяк” з Руского Керестура Теодор Штранґар завжал 3. место на Окружним змаганю з хемиї за школярох заходнобачкого округу, котре отримане 14.априла у ОШ „Аврам Мразович” у Зомборе. За змаганє го пририхтала наставнїца Ясминка Надь.

На Окружним змаганю зоз биолоґиї участвовали и 3. места завжали Дарко Еделински з 5. класи и Никола Петкович школяр 6. класи керестурскей ОШ „Петро Кузмяк”. Пририхтовала их наставнїца Єлена Шомодї.

Змаганє тиж за школярох заходнобачкого округу отримане 14. априла у ОШ „Доситей Обрадович” у Зомборе.