Кузмяковци на змаганю „Мой город – престолнїца култури Сербиї”

НОВИ САД – На змаганю „Студия случаю: Мой город – престолнїца култури Сербиї”, хторе 9. априла орґанизовал Универзитет Синґидунум з Нового Саду, Штредню школу „Петро Кузмяк” з Руского Керестура представяли три тими напряму туристично-готелиєрски технїчар.

Замерковани наступи наших школярох им принєсли и награди: друге место дзеля тими менторкох Аники Войчени и Бояни Милянич и то школяре Александра Лалевич и Никола Узелац зоз III-3 оддзелєня, як и школярки IV-3 оддзелєня Нора Кайра Есе, Йована Путник и Андєла Ледєнац. Вони освоєли наградну екскурзию Требинє–Дубровник–Мостар–Сараєво.

Треце место освоєл тим менторки Єлени Миркович у хторим були школярки III-3 оддзелєня, Доротея Тошич, Аня Паланачки и Александра Уґрица. Їх чека наградни єднодньови вилєт у Сербиї.