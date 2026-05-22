Кузмяковци одпутовали на фахову праксу до Греческей

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре туристичного напряму школи „Петро Кузмяк”, учашнїки Еразмус+ проєкту котри финансує Европска уния, внєдзелю 17. мая одпутовали до Греческей дзе, шлїдуюци два тижнї, буду мац фахову праксу.

Циль тей мобилносци то усовершованє у обласци приморского туризма, розвой диґиталних и технїчних компетенцийох, робота зоз людзми и унапредзенє язичних схопносцох и здобуванє културней свидомосци през роботу у туризме.

Попри наставнїцох хтори их провадза Єлени Миркович и Ренати Зорич, провадзиц витвореносц цильох ученя буду и менторе зоз локалних туристичних подприємствох у котрих ше будзе окончовац пракса.

Як сообщели зоз школи, на таки способ школяре здобуду драгоцини практични знаня, укажу свойо схопносци и зоз собу однєшу искуства котри им оформя будучносц!