Кузмяковци означели Дзень дзецох зоз аутизмом

РУСКИ КЕРЕСТУР – У ОШШ зоз домом школярох „Петро Кузмяк” означени Дзень дзецох зоз аутизмом – дзень пошвецени розуменю, прилапйованю и потримовки.

Школяре прешлого тижня, 2. априла, през розлични активносци указали же школа нє лєм место за ученє зоз кнїжкох, алє и место дзе ше учи як буц чловек. У нїзших класох дзеци тот дзень означели зоз нєзвичайним облєканьом, док школяре висших класох и штредньошколци мали рижни активносци на годзинох.

През роботнї, розгварки, бависко и танєц, бешедовали о емпатиї, розличносцох и значносци медзисобного уважованя. Окремне порученє потримовки школяре послали зоз своїм нєзвичайним и креативним облєканьом.

Того дня, атмосфера була виполнєта з радосцу, порозуменьом и найлєпшима емоциями котри дзеци знаю подзелїц, зоз чим указали же наисце важне же би кажде дзецко було прилапене и любене.

У шицких активносцох участвовали учительки и учитель, наставнїци и наставнїкове, професорки и професоре, и други заняти у нашей школи, у сотруднїцтве з Тимом процив насилства.