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Кузмяковци на пракси у Солуну

автор М. Афич
автор М. Афич 19 Опатрене

СОЛУН – Туристични технїчаре Штреднєй школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, учашнїки у Еразмус+ проєкту, од 23. марца одпутовали на авиону до Солуну на фахову праксу, дзе буду пребувац по 5. април.

Циль тей мобилносци то усовершованє у обласци городского туризму, розвой диґиталних и технїчних компетенцийох, унапредзенє язичних схопносцох и здобуванє културней свидомосци през роботу у готелох и хаснованє сучасних алатох у туризму.

Їх роботу през шицки готелски служби будзе координовац и провадзиц як ше витворює цилї ученя професорка фахових предметох Бояна Милянич, док Аника Войчена у рамику того проєкту медзинародного сотруднїцтва будзе участвовац у програму фахового усовершованя наставнїкох през образовни мрежи ширцом Европи.

Фахова пракса у Солуну ше реализує уж даскельо роки и школяром туристичного напряму понука здобуц драгоцини фахово знаня, указац свойо схопносци и зоз собу принєсц искуства котри им формую будучносц.

Попри роботней часци школяре нащивя и знаменїтосци Солуну, а свойо активносци поряднє обявюю на школских интернет платформох.

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