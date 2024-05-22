Кузмяковци викладали на Сайму технїки

БЕОҐРАД – На Сайме технїки и технїчних досцигнуцох, котри отворени вчера 21. мая под слоґаном „Инспируєме розвой”, викладач була и Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, а у рамикох мейкерс лаб постановки.

Керестурска школа ше представела зоз своїма двома школярскима компаниями, „Папел” за правенє еко-блочкох и „Аквафиз” (Aquafizz) за правенє концентрованих мидлох. Попри школярох членох компаниї на сайме були и їх менторки Лїляна Рудакиєвич и Валентина Русковски, вєдно з директорку Школи Наталию Будински.

Кузмяковци мали вельку чесц свою роботу у тим сеґменту представиц и предсидательки Народней скупштини Ани Брнабич котра и отворела Саям, и министрови просвити Миланови Пашичови.

Саям технїки котри ма коло 600 викладачох зоз штирох континентох будзе отворени до 24. мая.