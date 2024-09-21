Кузмяковки участвовали на проєкту

КРАҐУЄВАЦ – Пейц штредньошколки ШШ „Петро Кузмяк” з Руского Керестура котри ше сами орґанизовали до ґрупи Bloom нєдавно вибрани участвовац медзи 10 екипами у медзинародней програми UPSHIFT котру того року орґанизовал УНИЦЕФ з потримовку орґанизациї Досцигнуца младих Сербиї.

Тота програма потримує здобуванє знаньох и схопносцох у обласци дружтвеного поднїмательства, а през иновациї и тимску роботу. През роботнї змоцнує младих у своїм окруженю замерковац и ришовац дружтвени виволаня.

Зоз керестурскей Штреднєй школи ше самоорґанизовали и прешли на конкурсу пейц школярки, то Доротеа Тошич и Андєла Крнатич 4. класа Туристичного напряму и ґимназиялки руских оддзелєньох Ребека Сабадош 2. рок, Ана Мария Малацко 4. и Емина Бики 3. рок.

За програму приявели проблем нєдостаток здравей поживи у школскей ужини, а и вообше у дружтве, а як ришенє предложели автомат зоз здраву поживу. Гоч их ришенє нє прешло медзи пейц наградзени, як гваря учашнїци, принєсло им сертификат и драгоцине искуство за дальши подобни активносци.