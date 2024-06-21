Квалитет добри, урожай штреднї, а за тераз нєт купцох

КОЦУР – Жатва ярцу у Коцуре закончена, а жатва жита, хтору прешлого тижня претаргнул диждж, у тим тижню, пре красну слунечну хвилю добре напредує, и на векшей часци поверхносцох є закончена.

Квалитет жита добри, урожай штреднї, лєм ше ище нє зна цену жита и за тераз нєт купцох хтори заинтересовани за жито тогорочного урожаю.

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Директор Общей землєдїлскей задруґи „Клас” зоз Коцура, Любомир Тамаш, гутори же квалитет пивского ярцу таки же 50 одсто зарна ярцу пошло до статкового, бо мал вецей протеини як цо ше глєда за продукцию пивского сладу, а 50 одсто мал квалитет пивского ярцу.

Вон гварел и то же проблем же цена ярцу за статкову покарму зоз 18 динарох спадла на 16,5 тераз ше уж враца на 17,5 динари, и же очекує же цена будзе векша.

Тлачидба жита у Коцуре добре напредує и очекує ше же початком идуцого тижня будзе готова. Урожай ше руша 3 до 4 тони по гольту, а даєдни продукователє мали и до 5,5 тони по гольту.

Тамаш гвари же терашня цена за нове жито од коло 21 динар барз мала и же би требала буц значно висша, бо нашенє було драге, штучни гной бул драги. Нєизвесне чи у наиходзацих мешацох цена будзе роснуц, бо у предходних двох рокох жито було туньше як под час жатви.