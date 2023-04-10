Квитна нєдзеля у Дюрдьове и у Ґосподїнцох

ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – У дюрдьовскей парохиї Рождества Пресвятей Богородици и у грекокатолїцкей церкви святого арханґела Михаїла у Ґосподїнцох вчера преславена Квитна нєдзеля по юлиянским календаре. На Служби Божей хтора почала на 10 годзин у Дюрдьове и на 12 годзин у Ґосподїнцох, а хтору служел о. Михаил Холошняй, вельке число вирних зоз своїм присуством возвелїчали тото швето.

У казанї, о. Михаил повинчовал вирним швето Квитну нєдзелю.

Пошвецени багнїтки, после служби, вирни однєсли до своїх домох.