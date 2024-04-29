Квитна нєдзеля у коцурскей парохиї

КОЦУР – У Грекокатолїцкей церкви Успения Пресятей Богородици у Коцуре вчера, 28. априла преславена Квитна нєдзеля по юлиянским календаре. Шицки богослуженя того дня провадзело красне число парохиянох, як и каждого року з нагоди того швета.

Дзецинска Служба Божа од 8 годзин була окреме нащивена. Службу Божу служел декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац, котри бул и казательник, а шицких присутних здогаднул на значносц того швета.

Багнїтки за Квитну нєдзелю пошвецени у раншей Служби Божей. И того року багнїтки за тото швето пририхтали, а познєйше и дзелєли члени Церковного одбору коцурскей грекокатолїцкей церкви.

После каждей Служби Божей вирни могли вжац багнїтки и з нїма однєсц благослов до своїх домох, як и на гроби своїх милих покойних, яки обичай на Квитну нєдзелю.