Квитна нєдзеля вираз нашей подзековносци

НОВИ САД ‒ У Церкви св. апостолох Петра и Павла на Квитну нєдзелю парох новосадски о. Юлиян Рац пошвецел багнїтки, хтори вирни однєсли до своїх домох.

У своєй казанї, о. Рац гварел же Квитна нєдзеля вираз нашей оданосци, нашей поданосци и подзековносци Исусови и прейґ тей желєней багнїтки най ше оживює памятку на Исусово одкупенє наших грихох, каждого з нас, поєдинєчно и най нас моцнї у вирносци Исусовому слову, Исусовому дїлу. Зоз нєшкайшим шветом свята церква започина Вельки тидзень, тидзень страсцох Исуса Христа.