РУСКИ КЕРЕСТУР – У шицких парохийох нашей Епархиї котри ше ровнаю по юлиянским календаре на нєдзелю 29. марца будзе Квитна нєдзеля. На соботу, 28. марца, пред Квитну нєдзелю будзе Всеночне.
На Квитну нєдзелю ше Церква здогадує на евангелску подїю кед Исус вошол до Єрусалиму, а народ го привитал з палмовима конарами. У нашей Церкви обичай же ше на Квитну нєдзелю пошвеца багнїтки хтори вирни потим ноша дому.
На идуцу нєдзелю ше меняю годзини та Квитна нєдзеля уж будзе по новей пременки годзинох. Служби на Квитну на 9; 11:30, алє вечарша уж будзе на 18.