Квиз у рамикох Еразмус тижня

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох промотивних активносцох Еразмус тижня и проєкту Медийна писменосц за европску будучносц, 17. октобра, штредньошколци ШШ „Петро Кузмяк” пририхтали квиз за своїх товаришох.

Квиз ма циль промововац Еразмус проєкти и европски вредносци, а орґанизовани бул у школским голу.

Квиз пририхтали школяре зоз 2-1 и 3-1 оддзелєня ґимназиї на руским наставним язику Ребека Сабадош и Даниєл Надь, та Емина Бики, Юлияна Бодянец, Анита Чизмар и Александар Шанта вєдно з менторку наставнїцу Соню Чапко.

У квизу участвовали по двойо представителє першей класи шицких трох напрямох, тє. з оддзелєня ґимназиї на руским язику Андрей Провчи и Алекса Сопка, двоме школяре з оддзелєня ґимназиї на сербским язику и два школярки з напряму туристично-готелиєрски технїчар, а други школяре першей класи були навияче.