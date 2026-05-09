Квиз здравя – Стоп медикализациї будзе у Суботици

СУБОТИЦА – У амфитеатру Високей фаховей школи за образованє воспитачох и тренерох у Суботици, 14. мая, на 12:00 годзин, будзе отримани Квиз здравя – Стоп медикализациї.

Тема тогорочного квизу медикализация, одосно рационалне и одвичатељне хаснованє лїкох. По словох професорки фахових студийох и помоцнїци директора Високей школи др сц Светлани Стойков, квиз задумани як едукативна и интерактивна подїя, з намиру же би ше през друженє, тимску роботу и активне участвованє потримало роздумованє младих о очуваню здравя и одвичатељне одношенє спрам лїкох.

Орґанизаторе замодлєли же би ше приход наявело по вовторок, 12. май.