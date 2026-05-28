Квиз-змаганє Кельо ше познаме

НОВИ САД – Полуфиналне змаганє квизу Кельо ше познаме отримане вчера, 27. мая у студию Дунай Радио-телевизиї Войводини на Петроварадину. Участвовали и ґимназиялци зоз Школи Петро Кузмяк.

Ґимназиялци зоз Основней и штреднєй школи Петро Кузмяк зоз Руского Керестура завжали 2. место у квалификацийним змаганю хторе було отримане штварток, 21. мая у Старей Пазови и пласовали ше за дальши цек змаганя 18. циклусу Кельо ше познаме.

У екипи Штреднєй школи Петро Кузмяк участвовали: Андрей Провчи, Алекса Сопка, Анастасия Брач и Никола Йоксович. Ментор, хтори пририхтал школярох за тото змаганє бул професор историї Деян Бучко.

Того року ше змагаю 32 екипи школярох зоз штреднїх школох на териториї Войводини. Змаганє, хторе тирва од 2006. року, часц проєкту Покраїнскей влади под назву Афирмация мултикултурализма и толеранциї у Войводини дзе ше преверює знанє зоз историї, обичайох и култури народох хтори жию у Войводини.

Найуспишнєйши екипи достаню вредни награди, а побиднїки пойду на путованє по Европи.

Змаганє хторе нєшка отримане будзе емитоване на єшень на програми телевизиї Радио-телевизиї Войводини.