ЛАҐ зоз Заходней Сербиї нащивeли општину Кула

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Представнїки двох Локалних акцийних ґрупох „Чачак-Горнї Милановац” и „Драґачево-Єлица-Заходна Морава” нащивели општину Кула и Локалну акцийну ґрупу „Шерцо Бачки”.

У фокусу того стретнуца було розменьованє искуствох як и приклади добрей пракси у потримовки локалним продуковательом.

У святочней сали Скупштини општини Кула госцох привитали и поздравели началнїца oпштинскей управи Александра Ґаґович, директор Туристичней орґанизациї општини Кула Владимир Станкович, шеф Канцелариї за локални екеномски розвой општини Кула Милош Данилов и менаджер Локалней акцийней ґрупи „Шерцо Бачки” Боян Ковач.

У малей сали Скупштини општини Кула пририхтана презентация роботи и активносцох ЛАҐ „Шерцо Бачки”.

Менаджер ЛАҐ „Шерцо Бачки” Боян Ковач зоз госцами обишол и Руски Керестур. Нащивели Марийов шпайз, дзе домашнї Нада и Стево Шикора госцом указали у загради засадзену аронию, просторию за преробок арониї, паприґи и ягодох зоз їх продукциї, а порихтали и деґустацию продуктох зоз власней продукциї.

Госци потим нащивели Замок и музейну збирку дзе их дочекало Здруженє женох „Байка” зоз сувенирами и продуктами власней роботи. Предсидателька Туристичного здруженя госцом указала музей и виприповедала им кратку историю Руснацох на тих просторох – о Националним совиту, наших символох гербу и застави, о 270 рокох образованя на руским язику.