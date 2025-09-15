Михайло Чернок влапел найвецей риби

РУСКИ КЕРЕСТУР – Михайло Чернок мал найвекши улов на ище єдним традицийним змаганю у лапаню риби на дуґов, хторе отримане внєдзелю, 14. септембра, а у орґанизациї членох Здруженя спортских рибарох „Колякˮ з Руского Керестура.

На тим клубским змаганю, участвовали вкупно 15 рибаре, члени „Колякуˮ, а Чернок з тей нагоди влапел вкупно 2.525 ґрами риби.

Попри першопласованого Чернока, успишни улов мал и Сашо Виславски хтори влапел 2.340 ґрами риби, док 3. место припадло Михалови Костельникови зоз вкупним количеством од 1.755 ґрами риби.

Змаганє отримане на рибарскей писти, у часци беґелю од моста по базен, а тирвало од 8 по 11 годзин.

По законченю змагательней часци додзелєни дипломи тром найлєпшим рибаром того дня, а потим ше, у своїм Рибарским доме на базену, рибаре почасцели зоз смачну пасулю.