Мирко Лазор мал найвекши улов

РУСКИ КЕРЕСТУР – На традицийним, клубским змаганю у лапаню риби на дуґов, хторе отримане внєдзелю, а у орґанизациї членох Здруженя спортских рибарох „Колякˮ з Руского Керестура, найвекши улов того дня мал Мирко Лазор чийо вкупне количество налапаней риби мало 2.985 ґрами.

Змаганє отримане на рибарскей писти, у часци беґелю од моста по базен з правого боку, а участвовали вкупно 16 члени Коляку.

Попри Лазора, красне количество риби и заслужене 2. место освоєл Ґоран Арваї зоз Крущичу хтори влапел 2.475 ґрами риби, док 3. место припадло Стефанови Дюркови зоз вкупним количестом од 2.340 ґрами риби. Судийове на змаганю були Михайло Пашо и Владимир Дудаш.

Найлєпши того дня достали дипломи, а як заєднїцку награду шицким учашнїком рибаре на концу приготовели пасулю з хтору ше почасцели и подружели у своїм Рибарским доме на базену.