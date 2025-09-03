Звалєни рекорд на озеру Шпор

БАЧКИ ПЕТРОВЕЦ – На УСР oзеру Шпор у Бачким Петровцу внєдзелю, 31. авґуста було отримане змаганє у спортским риболову на фидер екипно (Method Feeder).

На тим змаганю участвовали 32 учашнїки хтори були подзелєни до двох секторох – А и Б.

На змаганю у Бачким Петровцу участвовал и Стефан Бранкович, а його колеґа у екипи бул Мартин Блажек. Вони двоме у екипи нє лєм же освоєли перше место, алє ше им и поспишело звалїц рекорд озера дзе вкупно влапели чежину коло 120 килоґрами. Попри того, схопни тандем рибарох влапел и найчежшу рибу вкупней чежини 12,02 килоґрами.

На змаганю у спортским риболову у Бачким Петровцу вкупно влапена чежина риби виношела 398,07 килоґрами.

Орґанизатор змаганя у спортским риболову на фидер екипно (Method Feeder) бул УСР Oзеро Шпор.