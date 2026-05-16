Лара Няради наградзена за подобову роботу

КОЦУР – Школяре зоз Основней школи Братство єдинство участвовалина Конкурсу за школярох основних школох Наш вояк, наш герой хтори розписали Министерство одбрани и Министерство просвити, а того року тема була Сербске войско на Крфу. Медзи младшима авторами у катеґориї подобовей култури наградзена и школярка Лара Няради.

Припознаня и награди у Дому войска Сербиї, концом априла, школяром уручели представнїк Министерства просвити, науки и технилоґийного розвою Иван Чилерджич и окончователь длужносци помоцнїка министра одбрани за людски ресурси Синиша Радович, а учашнїком повинчовал и министер одбрани Републики Сербиї Братислав Ґашич.

Школярка I/3 класи зоз ОШ Братство єдинство Лара Няради достала награду за треце место у у катеґориї подобовей култури, а менторка єй була Мария Полдруги.