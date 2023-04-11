Лазарова собота и Квитна нєдзеля

КУЛА – Вирни у кулскей парохиї св. Йосафата всоботу зоз Велькноцну споведзу означели Лазарову соботу, а внєдзелю вирни означели Квитну нєдзелю, здогадованє на Исусов уход до Єрусалиму.

Вельконоцна споведз почала на 16:30 годзин, а споведали о. Платон Салак, ЧСВВ и индїйски парох о. Михайло Шанта. Службу Служел кулски парох о. Дамян Кича, ЧСВВ. У причасци после споведзи було вецей як 40 вирних.

На Квитну нєдзелю у кулским храму о. Платон Салак служел Службу Божу на 9 годзин, а после того служел и Службу у Крущичу.

За тот час о. Дамян Кича бул у Индїї, дзе у церкви Успения Пресвятей Богородици споведал. У споведзи помагал и о. Алексийови Гудаковому на парохиї Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше и у филияли у Змаєве.