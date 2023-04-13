Лемкох-Русинох у Польскей єст 2.000 вецей як пред дзешец роками

ҐОРЛИЦЕ (ПОЛЬСКА) – Як пише Лем.фм 11. априла Главни статистични завод зоз Польскей обявел резултати Попису хтори у тей держави бул 2021. року. Лемкох єст 12.700 цо як визначую на лемковским порталу – национални успих. Резултат оптимистични з оглядом на вельки морталитет и асимилацию при Лемкох.

Року 2011. тих цо ше вияшнєли як Лемки було 10.531. У Польскей єст найвецей Полякох 97,7 одсто (37.149.500 особи), а 1.339.600, або 3,5 одсто гражданє ше вияшнєли по даєдней другей националней припадносци.

Проблем же ше тельо особи нє вияшнєли же им мацерински язик лемковски. Значи националну припадносц чувствую, алє нє бешедую мацерински язик. Тоти резултати кельо особи бешедую по лемковски ше ище чека, нє готови су.

Гоч то затераз прелиминарни податки попису, мож повесц же Лемки-Русини посцигли вельки историйни успих, так як и Русини у Словацкей. Тому допринєсла кампаня „Руснаци змеˮ хтору млади Русини, рижни русински орґанизациї робели од попису по попис. Кампаню „Руснаци змеˮ мали шицки Русини цо жию у Европи, мали ю и ми. Кампаню „Рунаци змеˮ у польскей предводзело здруженє „Руска Бурсаˮ зоз Ґорлицох.