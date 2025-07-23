43. „Лемковска ватра” у Ждинї

ЖДИНЯ (ПОЛЬСКА) – Од 18. по 20. юлий у Ждинї отримана 43. „Лемковска ватра”, найвекши и найзначнєйши лемковски фестивал у Европи и швеце.

Попри вельочислених домашнїх колективох, на фестивалу наступели и вецей иножемни колективи – зоз України, Словацкей и Канади. Програма тогорочного фестивала почала пияток, 18. юлия, з торжественим палєньом огня 43. „Лемковскей ватри”.

Всоботу, 19. юлия, було святочне покладанє квеца ґу мемориялному хресту на чесц жертвом насилного висельованя Лемкох зоз Польскей 1947. року, а тиж и шицким котри погинули од пошлїдкох воєней аґресиї Русийскей Федерациї на Україну.

Програма предлужена на главней бини, кед ушлїдзело привитованє високих церковних и политичних достоїнственїкох з Польскей и України и уручованє наградох з нагоди 35-рочнїци од снованя „Обєднаня Лемкох” у Польскей, главного орґанизатора фестивала.

После цалодньовей програми, фестивал предлужени до позних вечарших годзинох, чому допринєсла нєзвичайно красна хвиля и єдинствени амбиєнт у котрим ше фестивал отримує.

Внєдзелю у предполадньових годзинох, на Ватровим полю, отримана Архиєрейска служба Божа, котру служели вецей домашнї и иножемни грекокатолїцки владикове, предводзени з владиком и кардиналом Миколом Бичоком з Австралиї. Кардинал Бичок бул специялни госц на тогорочней „Лемковскей ватри” у Ждинї.

Исти дзень пополадню було зашеданє Предсидательства Шветовей федерациї українских лемковских орґанизацйох (СФУЛО), у чиєй роботи участвовала и делеґация Союзу Руснацох Українцох Сербиї у составе Микола М. Цап, Тарас Чапко и Звонко Салак. Делеґация Союзу припутовала на поволанку „Обєднаня Лемкох” у Польскей, партнерскей орґанизациї з котру Союз ма длугорочне и плодне сотруднїцтво.

Фестивал закончени з торжественим гашеньом огня 43. „Лемковскей ватри” и обецунку же ше шицки заш стретню нарок, на исти месце и у истим амбиєнту.