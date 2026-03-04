КултураОбразованєРутенпресТексти

Лена Войнич Тунич ше пласовала на Зонску смотру

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 17 Опатрене

СУБОТИЦА – У Городскей библиотеки на Општинскей смотри рецитаторох Поето народу мойого, вовторок, 3. марца участвовали и школяре хтори ходза на годзини руского язика.

На Општинскей смотри рецитаторох участвовали и шейсц школярки хтори ходза на годзини руского язика як виборни предмет у Суботици. Найвекши успих посцигла школярка 4. класи у Основней школи Кизур Иштван Лена Войнич Тунич, а рецитовала писню Тисяч радосци,хтору написала Ирина Гарди Ковачевич. Вона ше пласовала на Зонску смотру рецитаторох.

Рецитаторку Лену Войнич Тунич порихтала учителька Мая Дюмич.

На смотри ище участвовали и дзеци хтори рецитовали по сербски, горватски, бунєвацки и по мадярски.

Зонска смотра рецитаторох Поето народу мойого будзе отримана на пияток, 13. марца тиж у Городскей библиотеки у Суботици.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Одбор за информованє отрима схадзку на пияток

Вєдно збераме средства за нову кнїжку за дзеци...

Диона Еделински Миколка похвалєна за рецитованє

Навечар Месна смотра рецитаторох

Нєшка на радию емисия Дом и фамелия