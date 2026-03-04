Лена Войнич Тунич ше пласовала на Зонску смотру

СУБОТИЦА – У Городскей библиотеки на Општинскей смотри рецитаторох Поето народу мойого, вовторок, 3. марца участвовали и школяре хтори ходза на годзини руского язика.

На Општинскей смотри рецитаторох участвовали и шейсц школярки хтори ходза на годзини руского язика як виборни предмет у Суботици. Найвекши успих посцигла школярка 4. класи у Основней школи Кизур Иштван Лена Войнич Тунич, а рецитовала писню Тисяч радосци,хтору написала Ирина Гарди Ковачевич. Вона ше пласовала на Зонску смотру рецитаторох.

Рецитаторку Лену Войнич Тунич порихтала учителька Мая Дюмич.

На смотри ище участвовали и дзеци хтори рецитовали по сербски, горватски, бунєвацки и по мадярски.

Зонска смотра рецитаторох Поето народу мойого будзе отримана на пияток, 13. марца тиж у Городскей библиотеки у Суботици.