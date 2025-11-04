РутенпресСпортТексти

Лидер на таблїчки победзел у Керестуре

автор Д. Барна
РУСКИ КЕРЕСТУР – Женски рукометни клуб „Русин” внєдзелю, 2. новембра, у Спортскей гали у Руским Керестуре одбавел седме першенствене стретнуце Другей лиґи Войводини процив екипи ЖРК „Долово” зоз Долова и поражени є на своїм терену, та резултат бул 23:48 (11:22).

За ЖРК „Русин” бавели: Аня Сендерак, Валентина Гарди, Хана Будински, Андрияна Штранґар, Марияна Сивч, Кяра Будински, Сабина Планчак, Нада Сабадош, Николина Гарди, Николина Зорич, Андрея Югик (c).

Ґоли за екипу Русина дали: Николина Зорич (13), Сабина Планчак (7), Андрияна Штранґар (2) и Кяра Будински (1).

Екипу Русина на стретнуцу водзели Мирослав Виславски и Доминика Планчак.

У идуцим, шестим першенственим колу ЖРК „Русин” будзе бавиц у Новим Саду процив екипи ЖРК „Петров Кать”.

