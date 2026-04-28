Лидерки победзели у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Женски Рукометни клуб Русин одбавел внєдзелю, 26. априла у Спортскей гали у Руским Керестуре, осме першенствене стретнуце у Другей лиґи Войводини процив першопласованей екипи ЖРК Петров Кать зоз Нового Саду, та бул поражени, а резултат бул 22:36 (10:15).
Ґоли за екипу Русина дали: Александра Штранґар (11), Сабина Планчак (7), Николина Зорич (3) и Єлена Шупица (1).
За екипу Русина бавели: Николина Гарди, Аня Сендерак, Єлена Шупица, Аня Симич, Андрияна Штранґар, Сабина Планчак (c), Ема Венґрин, Хана Симич, Йована Шилованович, Дуня Заґорац, Николина Зорич и Александра Штранґар.
Екипу водзели Доминика Планчак и Нада Сабадош.
У дзевятим колу першенства Другей лиґи Войводини екипа Русина будзе бавиц на вовторок, 5. мая у Елемиру процив екипи ЖРК Нафтаґас.
Стретнуце почнє на 19:45 годзин.