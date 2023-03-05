Лиґашски стретнуца под час войни (V)

Друга шветова война почала 1. септембра 1939. року з бомбардованьом Польскей. На першим боку „Руских новинох” од 8. септембра 1939. року писало: „Гитлер виявел: „Мушиме надвладац, або ше я живи нє врацим.” Маршала Ґеринґа одредзел за свойого нашлїднїка.” Тоти слова наявели чежки штири роки, кельо война тирвала, роки страданя, руйнованя… Чи ше у таких чежких часох будзе отримовац спортскии фодбалски стретнуца?

Внєдзелю, 10. септембра 1939. року, у Фекетичу одбавене стретнуце СК „Спарта” – СК „Русин”. Резултат бул 3:1 (1:0). Тот резултат, як преценєли тедишнї коментаторе стретнуца, бул нєреални, бо: „Русин бул ровноправни процивнїк. Ипак на бавячох СК „Русин” було видно же су нє досц вивежбани. Найлєпше бавел у екипи СК „Русина” капураш Дюрка. Судия Николич зос Суботици досц добре судзел, лєм барз престрого досудзел пенал процив СК „Русин”.ˮ После тих даскелїх словох наявене и нове стретнуце хторе ше бавело 17. септембра истого року кед до Руского Керестура пришол бавиц СК „Танд” зоз Торжи.

То було перше и єдине першенствене змаганє у Керестуре, бо други змаганя Русин бавел индзей. Початок бул наявени за 16.30 годзин.

ЛИДЕР НА ТАБЛЇЧКИ

Велї стретнуца фодбалерох Русина були наявйовани у „Руских новинох”, алє часто було же звити, та аж анї резултати зоз тих стретнуцох нє обявени у „Руских новинох”. Нє зна ше чи тоти наявени стретнуца вообще и отримани. Правда, було и мали винїмки же зоз наявених стретнуцох дати и звити.

Седемнастого септембра 1939. року у Руским Керестуре одбавене стренуце СК „Русин” – СК „Танд” (Торжа), а резултат бул 4:2 (0:0). Русин добре бавел у першим полчасу, фодбалере з екипи Танд були ровноправни процивнїки. Но, у другим полчасу Русин почал барз прицискац. Ґоли за Русин дали: Берон II у 56. и 72. минути и Гарди у 63. и 86. минути.

У 81. минути судия досудзел пенал процив Танда. Дюрка бил так же нє могло одбранїц, алє судия нє признал ґол, бо єден Русинов бавяч бул у кругу 16 метерох. Русиново бавяче обчековали же ше бице повтори, алє судия указал на 5 метери, цо значело же бавяч хтори бул на месце дзе нє требал буц нє зна правила. Таке судзенє судиї Лукича зоз Кули коментаторе оценєли як нєобєктивне и пристрасне – навиял за Торжу.

О тидзень, внєдзелю, 24. септембра 1939. року, керестурски фодбалере одбавели остатнє першенствене змаганє. Було то стретнуце екипох СК „Ватр. Омладина” Секич (Ловченац) – СК „Русин”, а резултат бул 2:3 (1:1). Стретнуце було у Секичу. Теди екипа Русина добре бавела, а у „Руских новинох” писало: „…да Русиново бавяче мали вецей щесца, бул би резултат за 2-3 ґоли векши”. После того стретнуца таблїчка хтора обявена у „Руских новинох” (число 39, 6. октобер 1939. рок) так випатрала:

ТАБЛЇЧКА:

1. РУСИН

2. ТАНД

3. СПАРТА

4. ВАТР. ОМЛ.

„Внєзелю, 8. октобра 1939. року одбавене остатнє єшеньске першенствене змаганє у ґрупи помедзи СК „Спарта” и СК „Ватр. Омладина”. Шицки думали же у сушедским дербию Спарта лєгко вивоює побиду понеже була кандидат за перше место. Алє екипа „Ватр. Омладина” „загашела” їх жаданє за перше место… победзели Спарту зоз 5:3, так же Русин остал на першим месце на табели –пренєсли радосну вистку „Руски новини” (число 41, 20. октобер 1939. рок).

ПРИЯТЕЛЄ „ШПОРТА”

СК „Русин” отримал главну Рочну схадзку, як би ше то нєшка поведло, Скупштину клубу, хтора була всоботу, 2. марца 1940. року, у карчми „Бодянец” у Керестуре. Вироятно же на тей схадзки сумировани резултати хтори зазначени у єшеньскей часци и дефиновани и даяки циль у предлуженю. Но, окрем войни хтора грожела и тим простором, почежкосци були и другей природи.

У „Руских новинох” (число 17, 26. април 1940. рок) обявена Русинова поволанка у хторей медзи иншим пише: „Приятелє шпорта уж можебуц думаю же спорт у Керестуре препад. Вони научели да ше у Керестуре, почнє бавиц ище вщас на яр. А того року СК „Русин” нє вибавел анї єдну утакмицу дома… Поплави, охабели у нас шлїд, потим дижджовата хвиля… На перши дзень Велькей ноци придзе Червински Спорт клуб, а на други дзень словацки Шпорт клуб з Бачкого Петровцу. Поволуєме шицких приятельох да приду и да своїм присуством увеличаю шпортски приредби.” Поволанку подписал Александар Берон.

СК „РУСИН” – СК „ЧЕРВИНКА” 7:1 (4:1)

„На перши дзень Велькей ноци”, писало у поволанки, „пред вельким числом патрачох одбавене стретнуце домашнього Русина и СК „Червинка”. Резултат того змаганя, то заслуга пожертвовного бависка шицких бавячох Русина. На терену бависко було фер. Ґоли дали: Ч- и 2-,”, вироятно Йовґен Медєши, волани Чарни, качмар, „Гербут 2, Берон II 2 и Дюрка 1.” У наших новинох (число 18, 3. май 1940. рок) було наявене и нєдзельове стретнуце Русина и СК „Оджак” у Керестуре.

О тидзень, 19. мая 1940. року, СК „Русин” бавел у Торжи першенствене стретнуце. За тото стретнуце були поволани шлїдуюци бавяче: Дюрка, Берон I, Чапко II, Печи, Силво Дудаш Романча, Сабадош, Паланчаї, Черняхивский, Югас, Гербут, Берон II, Боднар и Грубеня. „Шицки поволани бавяче”, пише у поволанки, „най буду у свлачиони на 1 годзину. Кажде нє присуство будзе найстрогше карани.” Поволанку подписал Осиф Берон, секретар СК „Русин”.

Интересантне и тото же гоч война и окупация бешнєли и на тих просторох, тедишнїм фодбалером то нє барз завадзало. То би ше могло пояшнїц з вецей бокох. Можебуц би найадекватнєше пояшнєнє за тото було же заш лєм то бул лєм початок страшних часох.

Уж за нєдзелю, за 26. май, було наявене и першенствене стретнуце СК „Русин” и СК „Шпарта” зоз Фекетичу. „Стретнуце ше одбудзе на площи СК „Русин”. Обидва клуби маю добри випатрунок за осваянє тогорочного першенства… борба будзе барз напнута и занимлїва…” – писали „Руски новини” (число 21, 24. мая 1940. рок).

Мож повесц же ше фодбал бавело през цале лєто, бо 28. юлия до Руского Керстура пришла бавиц екипа СЯК „Гайдук” зоз Кули. Могло би повесц же то уж були пририхтованя за нову сезону. Теди Кулянци бавели одлично, екипа була и технїчно и кондицийно добре порихтана и управа Русина то почувствовала.

Влєце, 4. авґуста истого року, СК „Русин” бавел у Кисачу. У наших новинох (число 31, 2. авґуст 1940. рок) писало: „Идзе ше на камиону, и примаме навиячох… ”

О два тижнї познєйше, 18. авґуста, СК „Русин” бавел у Шидзе. „Tото змаганє ма барз вельке значенє пре цо векше зблїженє з братами у Шиду. Пондзелок там кирбай, а внєдзелю було перше стретнуце, хторе одбавене под рефлектором, а почало на 20 годзин вечар. Друге стретнуце одбавене пондзелок на 16 годзин пополадню…” – писали „Руски новини”.

(Предлужи ше)