Лина Папуґа освоєла бронзову медалю

БЕОҐРАД – На престижним Медзинародним змаганю „Трофей Сербиї – Беоґрадски побиднїк 2025”, хтори отримани внєдзелю, 19. октобра у Беоґраду, участвовали и тройо змагателє зоз Руского Керестура: Ґлориян Штранґар, Заря Ковач и Лина Папуґа, хтори ше змагаю за КК „Гайдук” зоз Кули.

Екипа КК „Гайдук” зоз Кули на тим змаганю освоєла єденац медалї, од чого пейц златни, два стриберни и штири бронзово медалї.

Од троїх змагательох зоз Руского Керестура, лєм Лина Папуґа освоєла медалю, и то бронзову, док менєй щесца мали Ґлориян Штранґар и Заря Ковач.

Турнир у Беоґраду позберал вецей як 1.100 змагательох зоз осем державох. Попри змагательох зоз Сербиї, участвовали и змагателє зоз Китаю, Нємецкей, Болгарскей, Чарней Гори, БиГ, Горватскей и Словацкей.

Шлїдуюце змаганє будзе Першенство Сербиї за кадетох, юниорох и младших сениорох у Младеновцу.