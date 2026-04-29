Лина Папуґа стриберна на Першенству Сербиї

МЛАДЕНОВАЦ – Першенство Сербиї за пионирох и надїї, хторе було отримане всоботу, 25. и внєдзелю, 26. априла, у Спортским центру у Младеновцу, участвовала и каратистка Лина Папуґа зоз Руского Керестура.
На Першенству Сербиї у двох дньох наступело коло 1200 змагательох зоз 130 клубох.
На тим Першенству КК Гайдук зоз Кули наступел зоз 16 змагателями и штирома екипами, а вкупно освоєли 7 медалї, од хторих три златни, три стриберни и єдна бронзова медаля.
Наша каратистка Лина Папуґа змагала ше у катеґориї борбох, дзе екипно освоєла стриберну медалю.
Орґанизатор Першенства Сербиї у Младеновцу були Карате федерация Сербиї и Беоґрадски карате союз.