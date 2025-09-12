Литературни вечар з Галину Новосад

НОВИ САД – Литературни вечар з авторку литературних критикох и огляднуцох Галину Новосад з України отримани стреду, 10. септембра у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе.

На тим вечаре, госцинска представела свойо три кнїжки у хторих писала о кнїжкох хтори охабели упечаток на ню: У світі книг (У швеце кнїжкох), Книгосад (Кнїжкова заграда) и Книгороздуми (Роздумованя о кнїжкох).

У розгварки з модератором, инициятором и орґанизатором вечара Миколом Шантом хтори и прекладал з українского язика, Новосадова бешедовала о своїх упечаткох о рускей заєднїци у Войводини, насампредз през призму кнїжкох Блукаюци народ Олександра Гавроша и Панонска потвора Миколи Шанти. Бешедовала и о своєй учасци у роботи Добротворного фонда Андрия Любки цеком чечуцей войни у України.

Публика достала можлївосц дойсц до виданьох хтори представени на литературним вечаре, а приход з добродзечних донацийох будзе потрошени за добротворни намени.