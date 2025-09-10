Нєшка будзе литературни вечар Галини Новосад зоз України

НОВИ САД – Литературни вечар писательки-критичарки Галини Новосад зоз України, хтора, окрем актуалней українскей литератури провадзи и нашу руску, будзе у Заводу за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15, Нови Сад), на стреду, 10. септембра з початком на 19 годзин.
У кнїжки хтору ше представи заступена и критика о роману Миколи Шанти Панонске Чудовиско, хтори обявени 2021. року у Львове у видавнїцтве Априори, у прекладзе на українски Андрия Люпки.
То нагода дакус лєпше упознац сучасну українску литературу и же би ше нашло место нашей рускей литератури и у тим контексту.
О кнїжки Галини Новосад буду бешедовац авторка и Микола Шанта.