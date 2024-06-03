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Литературни вечар у Етно хижи Олория

автор Л. Вереш
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ДЮРДЬОВ – Здруженє женох „Олория” зоз Дюрдьова всоботу, 1. юния, орґанизовало литературни вечар у Етно хижи Олория.

Того вечара отримана промоция кнїжки „Тамо ми је све” Ристи Тривуновича, Дюрдьовчана хтори вецей як двацец роки жиє у Зєдинєних Америцких Державох.

Програму на вечаре водзела Ристова дзивка Сузана хтора пречитала його биоґрафию и писнї хтори єй шерцу наймилши.

У програми участвовали и Александра Виславски зоз Дюрдьова, бешедовала о кнїжки и власних упечаткох после читаня, як и рецензент кнїжки Борислав Боро Наґрадич. На концу програми, Ристо подзековал шицким же пришли у таким вельким чишлє.

Нащивителє могли опатриц и поставу Етно хижи Олория и приємно були нєсподзивани кед видзели як дакеди випатрали руска и сербска хижа.

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