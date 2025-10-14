РутенпресСпортТексти

Лєм бод процив Брестовцу

автор д. барна
автор д. барна 16 Опатрене

БАЧКИ БРЕСТОВЕЦ – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелю, 12. октобра, у Бачким Брестовцу одбавел дзевяте першенствене стретнуце ПФЛ Зомбор процив екипи ФК „БСК” и зазначел нєришени резултат хтори бул на концу  2:2.

За екипу Русина бавели: Михайло Надь, Желько Шомодї, Александар Кочиш, Бранислав Иван, Виктор Надь, Йован Шевич, Йован Стойкович, Деян Югик, Петар Аґбаба, Марко Савич и Деян Чернок.

До бависка вошол Стефан Тома, а на лавочки ище були Илия Йованович, Теодор Штранґар, Александар Драґутинович и Роберт Винаї.

Ґоли за екипу Русина дали: Марко Савич и єден бул автоґол.

У шлїдуюцим 10. першенственим колу ПФЛ Зомбор екипа Русина будзе бавиц на нєдзелю, 19. октобра, у Руским Керестуре процив екипи ФК „Раванґрад 2018” зоз Зомбору. Стретнуце почнє на 15 годзин.

