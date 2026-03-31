Лєм бод процив Пролетера

КОЦУР – Искрово кадети одбавели всоботу, 21. марца, у Коцуре друге коло у другей полусезони ПФЛ за кадетох, та на домашнїм терену освоєли лєм бод, а резултат бул 3:3.

ФК „Искра” – ФК „Пролетер” – 3:3. Ґоли за екипу Искри дали: Дарко Салонтаї, Василиє Дукич и Димитриє Коматина.

За екипу Искрових кадетох бавели: Серґей Сакач, Далибор Караґача, Бошко Ґакович, Матия Новак, Василиє Дукич, Димитриє Коматина, Дарко Салонтаї, Славиша Салонтаї, Урош Неделькович, Дарко Уйфалуши и Лука Дорокхази.

До бависка вошли Серґей Салонтаї, Илия Майкич, Мартин Горняк и Лазар Андїч, а на лавочки ище були Владан Попович и Дьордє Бокан.

Искрово кадети одбавели ище єдно першенствене коло, дзе пондзелок 30. марца, у Савиним Селу одбавели треце коло у другей полусезони ПФЛ за кадетох, та на госцованю победзели парнякох зоз резултатом 0:5.

ФК „Будучносц” – ФК „Искра” – 0:5. Ґоли за екипу Искри дали: Дарко Салонтаї (3), Дарко Уйфалуши и Бошко Ґакович.

За екипу Искрових кадетох бавели: Серґей Салонтаї, Далибор Караґача, Матия Новак, Василиє Дукич, Димитриє Коматина, Дарко Салонтаї, Славиша Салонтаї, Урош Неделькович, Дарко Уйфалуши, Лазар Андїч и Лука Дорокхази.

До бависка вошли Бошко Ґакович и Илия Майкич, а на лавочки ище були Владан Попович и Мартин Горняк.

У шлїдуюцим колу екипа Искри будзе бавиц на соботу, 4. априла, у Коцуре процив екипи ФК „Србобран”.