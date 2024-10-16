Лєм на цвикли єст заробку

КОЦУР – Єден час цвикли ше скоро нє садзело у коцурским хотаре, того року була зашата на коло сто гектарох, и як гваря пордукователє, на нєй и попри суши и високих температурох урожай добри и єст заробку.

Єдна часц цвикли уж винята, а двоме продукователє цвиклу буду виберац дас о мешац и, як гваря, їх цвикла ище рошнє на полю.

На польох на хторих є винята, штреднї урожай цвикли добри, руша ше од коло 55 тони по 76 тони по гектару и, як гваря продукователє, єст и поля на хторих урожай менши и на хторих цвикла з часци згнїла.

Продукователє гваря же су задовольни зоз справованьом одкупйовача, компанию „Суноко”, у чиїм составе и цукровня у Вербаше. Диґестия була добра, коло 16-17 %, за нєчистоту ше одбивало од 10 до 15 одсто, а у зависносци од диґестиї, цена о браховйована од 5,5 по 6 динари по кили.

Цукрова цвикла у Сербиї того року була зашата на коло 47.500 гектарох, од чого за коло 33.400 гектарох. У ,,Суноку” рахую же ше у їх трох цукровньох прероби коло 1,9 милиони тони и випродукує 275.000 тони цукру.