Лєтна школа у Попрадзе од 23. по 29. юлий

РУСКИ КЕРЕСТУР – До Лєтней школи руского язика у Попрадзе у Републики Словацкей, на стреду одпутую 40-еро науспишнєйши школяре котри ше визначели на настави руского язика. У Попрадзе буду пребувац од 23. по 29. юлий, дзе ше упознаю зоз старим крайом, а попри тим, орґанизаторе обдумали и интересантну наставу зоз вецей обласцох.

До Попраду иду школяре з руских основних школох дзе порядна настава руского язика, а то Руски Керестур, Коцур и Дюрдьов, и з местох дзе ше учи руски язик зоз елементами националней култури як виборни предмет, того року з Нового Саду, Кули, Вербасу и сримских местох.

Зоз школярами пойду и наставнїки викладаче зоз спомнутих обласцох, як и представнїки Националного совиту.

Традиция отримованя Лєтней школи тирва уж 10 роки, одход орґанизує Национални совит Руснацох, односно його Одбор за образованє зоз порядних средствох з буджету, а з єдну часцу участвую и дзеци, односно родичи. Шицко ше реализує на основи медзиреґионалного спорозуменя медзи Прешовским самоуправним крайом и Автономну покраїну Войводину.