Лєтна школа у Попрадзе од 17. по 23. юлий

РУСКИ КЕРЕСТУР – Лєтна школа у Попрадзе у Републики Словацкей, за руски дзеци того року будзе отримана у периодзе од 17. по 23. юлий. Орґанизатор, як и скорейших рокох, Национални совит рускей националней меншини.

На лєтну школи до Попраду пойду 37 школяре хтори уча руски язик з елементами националней култури як виборни предмет и школяре з порядней настави. Так зоз Коцура пойду осмеро школяре, зоз Руского Керестура и Нового Саду по шесцеро, зоз Вербасу и зоз сримских валалох по пецеро, зоз Дюрдьова тройо, а зоз Суботици и Нового Орахова по двойо. Вони ше през школски рок визначели зоз успихом у школи – гвари предсидателька Одбору за образованє Националного совиту Руснацох Олена Папуґа.

До Попраду иду и викладаче – наставнїци руского язика Каролина Папуґа, Наташа Еделински Миколка и Єлена Буила, виронауку будзе викладац о. Владимир Еделински Миколка, историю Павле Роман, музичне Сашо Палєнкаш, а за рекреацию будзе задлужени Деян Будински и ґу тому ище орґанизаторе и особи хтори буду помоц коло орґаниизованя активносцох: Олена Папуґа, Желько Ковач, Мария Стрибер, Блажена Хома Цветкович и Мелания Мали. Того року на лєтну школу пойду 50 особи, хтори руша зоз Руского Керестура 17. юлия, на 9 годзин.

Национални совит финансує часц путованя и пребуваня у Попраду, алє заш лєм и школяре участвую зоз єдну часцу.