Лєтна школа руского язика у Попрадзе того року була отримана уж по седми раз, и мож повесц же то єдна зоз традицийних активносцох котри орґанизує Национални совит Руснацох, односно його Одбор за образованє, за школярох котри ше през рок визначели у настави зоз руского язика, як виборней так и порядней

Так спред орґанизатора у Попрадзе пребували и представнїки НСР – предсидатель Вивершного одбору Славиша Сабадош, новоменована предсидателька Одбору за образованє Сенка Мученски, бувша предсидателька Одбору за образованє Олена Папуґа, член НСР Желько Ковач. Викладаче у настави були Оля Яковлєв, Ана-Мария Рац, Тамара Хома, Люпка Малацко, Мелания Мали, Любица Симич и Єлена Кухар, котри обдумали креативну и цикаву наставу, як и рижни едукативни змисти котри буду на хасен шицким дзецом. Так дзеци мали нагоду слухац годзини руского язика, научиц прекладац зоз помоцу инсталованого руского словнїка зоз телефона, та инсталовали руску тастатуру на телефони. Було бешеди и о ґеоґрафиї, насампредз о предїлох у старим краю, алє и о рускей историї и о руских институцийох у наших местох у Войводини. Вшелїяк же велька увага дата на руску културу и музику, та ше дзеци през друженє учели танцовац руски танци.

До Попраду одпутовали трицец дзевецеро школяре, 19 дзивчата и 20 хлапци котри були вредни и успишни на настави руского язика. Зоз Коцура то Мария Сакач, Тамара Салонтаї, Симона Ґайдош, Юлияна Бесерминї, Емилия Уйфалуши, Михаел Дротар, Емилия Мученски и Павле Тимко. З Нового Саду Павле Айдукович, Майда Айдукович, Владко Папуґа, Соня Надрлянски, Алекса Бокан, Йован Винаї, Алекса Катона и Филип Салонтаї. З дюрдьовскей школи були Андрей Балїнт, Марко Бастая, Милана Йованов, Марко Станкович, Владимир Молнар, Мария Рамач и Ана Канюх, зоз Шиду Стефан Ркман и Лука Цирба, Дьордє Тот з Беркасова и Андрей Рац з Бачинцох т.є. з Нового Саду, и Янко Рац з Кули. З Руского Керестура до Попраду путовали Мая Надь, Кристина Сопка, София Симунович, Ксения Катрина, Валентина Гарди, Силвия Папуґа, Мартин Рац, Яна Сивч и Тони Орос, зоз Суботици Андрей Вуксан, а з Вербасу Лара Маркович.

План прешириц сотруднїцтво

До Лєтней школи по першираз путовал и предсидатель ВО НСР Славиша Сабадош котри медзи иншим визначел же у плану прешириц уж наисце добре сотруднїцтво зоз домашнїма з Попраду.

– Упечатки зоз лєтней школи красни. Обишли зме знаменїтосци хтори маю вязи з нашу историю, цо верим же и нашим руским дзецом интересантне. Сотруднїцтво двох покраїнох тирва уж вецей як дзешец роки, а зявела ше идея и за нови догварки. Зоз потримовку Покраїнскей влади, локалних самоуправох и Националного совиту Руснацох верим же придзе до преглїбйованя терашнїх одношеньох. Будзем ше намагац же би и їх дзеци пришли до наших крайох и вєдно з дзецми зоз шицких наших местох слухали о нашей историї, слухали наш язик и почувствовали як жию Руснаци на териториї Войводини у Републики Сербиї – виявел Славиша Сабадош.

Общи упечаток после путованя наисце добри, а то нам потвердзела и Олена Папуґа, орґанизаторка путованя и бувша предсидателька Одбору за образованє котра уж вецей роки участвовала у орґанизациї Лєтней школи.

– Уж єденац роки як подписане медзиреґионалне спорозуменє медзи Прешовским самоупранвим крайом и АП Войводину, а Лєтна школа руского язика то єдине цо ше сполнює зоз того контракту. Гоч ше то нє одношело лєм на Руснацох, алє ми єдини хтори уж по седми рок ишли до Попраду. Того року зме пририхтованя розпочали дакус скорей, же би ше и дзеци могли орґанизовац и виплановац свой час, бо скорейших рокох ше нам случовало же дзепоєдни дзеци нє могли присц пре уж виплановани лєтованя. Таргли зме ше скорей, орґанизация прешла добре, приявели ше 40 дзеци, и лєм єден школяр одказал пре здравствени причини. Вибор школярох остал на наставнїкох, условия за одход догварени на Одборе за образованє, а наставнїци мали подполну шлєбоду, мали зме школярох зоз шицких наших местох, окрем зоз Нового Орахова, медзитим и там одрастаю нови ґенерациї котри годни присц наступних рокох – потолковала Олена Папуґа.

– Активносци були подзелєни, Одбор за образованє бул задлужени за годзини руского язика, а вилєти и екскурзиї орґанизовали домашнї котри то финансую по проєктох. Наставу робели нашо наставнїци, и зоз виборней и зоз порядней настави, бо и школяре помишани. Наставу шицки слухали вєдно, а у фокусу бул наш руски идентитет, култура, а окреме интересанстни були годзини музичного дзе ше танцовало и шпивало по руски. Службу по руски нам служел о. Франтишек Крайняк котри преложел на руски Святе писмо и литурґию, а ґу тому апостол по руски пречитал наш школяр Андрей Рац – визначела Олена Папуґа.

Домашнї их крашнє привитали

Нова предсидателька Одбору за образованє Сенка Мученски пошла до Попраду нєплановано, алє самоинициятивно же би ше упознала зоз роботу и способом орґанизациї, понеже уж нарок орґанизация одходу будзе стац на нєй, та медзи иншим визначела и власни упечатки.

– Пар днї пред одходом до Попраду, до Словацкей, поставена сом на место предсидательки Одбору за образованє Националного совиту Руснацох. Мой одход до лєтней школи бул прето же бим видзела яка то орґанизация, цо ше там роби, дзе дзеци змесцени, прето же думам же нарок будзе мой задаток то шицко орґанизовац, та же бим видзела як то шицко функционує. У автобусу котри вожел до Словацкей нє було вецей шлєбодни места, та сом вєдно зоз предсидательом Вивершного одбору НСР Славишом Сабадошом у власней режиї пошла на тоту драгу. Драгово трошки ми сами виплацели, нє глєдали зме нїяки надополнєня. Були зме там штварток и пияток, всоботу предвечаром зме рушали назад до Сербиї, и за тот час зме участвовали на даєдних активносцох вєдно зоз школярами. Нащивели зме Стару Любовню, розпатрали Сканзен, обишли околїско, музей и варош Попрад, а ишли зме и на вилєт на Високи Татри. Наставу зме нє провадзели, алє зме були присутни на музичним вечару. Домашнї, котри орґанизовали вилєти и инше, нас барз крашнє привитали. Одбор за образованє ше будзе намагац же би функционовал як функционовал и потераз. Можебуц ше дацо пременї, дацо ше нове уведзе, алє то ше шицко увидзи зоз часом, накадзи почнє нови школски рок и Одбор за образованє предлужи зоз своїма дальшима активносцами – гварела Сенка Мученски.

Под час лєтней школи, до нащиви нашей делеґациї пришли и Мартин Караш, посланїк у Прешовским самоуправним краю и предсидатель Рускей оброди, як и успишни привреднїк Йозеф Гучко зоз Попраду. Потим бул и начальнїк зоз Прешовского самоуправного краю задлужени за образованє Юрай Кредатус, як и Руснаци, паломнїки зоз Гуменого котри нєдавно були у нащиви керестурскей Парохиї св. оца Миколая.

На розполаганю була и директорка школи Зузана Пресперинова и єй заменїци Вероника Лаликова и Милада Бабничова, бувши директор Василь Кузмяк, котри ше окреме потрудзели же би пририхтали интересантни змисти за нашо дзеци. Змесценє було у интернату домашнєй Штреднєй фаховей школи за ремесла.

Кед слово о финансийох мож повесц ше шицко реализоване дзекуюци добрей поради и сотруднїцтву, драгово трошки и осиґуранє финансує Национални совит Руснацох, костиранє плацели школяре, а за шицки уходнїци и вилєти по старим краю ше остарали домашнї котри наших крашнє прияли и вигосцели. Лєтна школа у Попрадзе єдна зоз догваркох котра ше реализує на основи спорозуменя о медзиреґионалним сотруднїцтве медзи АП Войводину и Прешовским самоуправним крайом.

Школяре нащивели

Под час пейцдньовей екскурзиї у Словацкей, школяре мали нагоду нащивиц и видзиц – штредньовиковни замок у Старей Любовнї, сканзен зоз старим руским валалом, древену церкву стару 450 роки дзе служена служба по руски, Церкву святого Илиї у Попрадзе, турню зоз котрей видно околїско, на Татрох верх Гребєнок, музей илузийох и вецей историйни знаменїтосци у Попрадзе.