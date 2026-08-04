Лєтни пензионерски друженя

НОВЕ ОРАХОВО – Месна орґанизация пензионерох и инвалидох орґанизовала спортске стретнуце на хторим окрем домашнєй екипи були и госци зоз околних местох.

Пензионерска орґанизация своїм членом кажди рок у юлию орґанизує безплатни полудзенок, а того року то було 10. юлия, а 29. юлия орґанизоване спортске стретнуце на хторим окрем домашнєй екипи були и госци зоз Бачкей Тополї, Байши, Пачиру, Криваї, Панониї, Бачкого Соколцу и зоз општини Мали Идьош. У екипох було по 8 членох хтори ше картали, бавели пикадо и руцали метални предмет споза смужки. Найуспишнєйша була екипа зоз Панониї, а други були Ораховчанє. Друженє предлужене на полудзенку.

Ораховски пензионере обчекую же ше их орґанизациї остара за жимнїцу хтору буду одплацовац на рати.

Месна орґанизация пензионерох и инвалидох у Новим Орахове ма коло 200 членох. Руководство хторе вибране у юлию 2024. року ма дзеку робиц, трудзи ше же би забавни живот пензионерох бул цо богатши.

Од януара, та по юлий три раз позберали пензионерох на „друженя зоз кафу”, осмомарцовске друженє и вельконоцни бал, а по конєц рока буду ище два друженя – Катицов бал и дочек нового року.