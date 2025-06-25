Почина Лєто на Площи ґалерийох

НОВИ САД – На Площи ґалерийох ютре, 26. юния, почина тогорочна манифестация Лєто на Площи ґалерийох, хтора през лєто по 28. авґуст, каждого штвартку од 21 годзин приноши безплатни културни змисти на отвореним.

У фокусу тогорочней програми култура Шпаниї и Южней Америки, а манифестация ше отрима под слоганом Горуце уметнїцке лєто.

Публику обчекую богати и рижнородни змисти: музични вечари, филмски проєкциї, квизи, драгописни преподаваня и розгварки хтори публики приблїжа дух Медитерану и Латинскей Америки. Уход на шицки програми ше нє будзе наплацовац.

У рамикох манифестациї, буду и два вистави инспировани зоз Шпанию – Прадо на отвореним на Площи ґалерийох и Ателєи уметнїкох у салох Ґалериї Матици Сербскей, як и Югославянска уметносц у Сао Паулу у Ґалериї подобовей уметносци дарунок збирка Райка Мамузича.

Манифестацию традицийно орґанизує Ґалерия Матици сербскей, Спомин-збирка Павла Белянского и Ґалерия подобовей уметносци дарунок збирка Райка Мамузича, а потримала ю Амбасада Кральовини Шпаниї, Министерство култури Републики Сербиї, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Управа за културу Городу Нови Сад.