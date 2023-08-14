Лєто по Европи

На востоку Французкей находзи ше єден мали валал под назву Тезе у хторим жию коло 160-цецеро людзе, медзитим, влєце тот валал нащивюю на тисячи людзе зоз цалого швета хтори приходза на орґанизовани сходи и християнски кампи. Медзи 1.800 людзми хтори того юлия були у Тезеу, нашла ше и єдна Коцурица. Свойо упечатки зоз цалого путованя преноши наша собешеднїца Мариєта Новак зоз Коцура.

ТРИ ДЕРЖАВИ ЗА ДВАНАЦ ДНЇ

– Як ше приблїжовало лєто и рочни одпочивок, помали сом почала роздумовац о тим же як бим тот шлєбодни час могла вихасновац, алє на дакус иншаки способ як цо сом го до тераз препровадзовала. Нараз ми на розум спаднул Тезе, понеже сом за тото место чула лєм позитивни искуства од своїх товаришкох. Скорей орґанизовани одходи до Тезеу були барз части, медзитим, пре пандемию хтора нас шицких залапела, сходи ше нє отримовало. Накадзи ми ше єдна пайташка питала чи бим сцела пойсц зоз ню праве на тото место, нє требало ми вельо часу же бим прилапела и одлучела ше препровадзиц лєтни одпочивок праве там.

Цале путованє почало 20. юлия и тирвало дванац днї. Мариєта путовала зоз єдним меншим дружтвом, а перша держава котру нащивели була Италия и город Милано хтори ю одушевел. Потим рушели до Французкей и обишли Кан, Ницу и Лион. После обиходох тих прекрасних варошох, рушели на камп до Тезеу.

ПРИХОД ДО ТЕЗЕУ

– Накадзи зме сцигли до кампу, почуствовала сом цалком иншаку атмосферу, енерґию и якиш мир. Було коло 1.800 людзох зоз Италиї, Шпаниї, Французкей, Нємецкей, Холандиї и других державох. У кампу зме остали седем днї и ношим наисце прекрасни памятки зоз собу. Упознала сом велїх людзох и намагали зме ше час максимално вихасновац. Кажде могол виберац чи сце волонтирац на рижних роботних местох, та сом ше одлучела же бим волонтирала у першей помоци як медицинска шестра. На щесце, нє було вельо роботи, та зме мали часу за обиходзинє валалох коло Тезеу. У кампу були вше шицки дзечни помогнуц и пановала єдна наисце нєвироятна атмосфера – приповеда задовольно Мариєта.

През дзень було часу за друженє, волонтиранє, обиходзенє околних местох, а и вше ше отримовали рижни преподаваня о духовних темох.

Вечарами бул час за себе и розвагу. Тидзень у кампу прелєцел, та такой по законченю стретнуца у Тезеу пошли до Паризу, городу хтори охабел окремни упечаток на ню, а зоз Паризу предлужели до Минхену у Нємецкей.

– Цале путованє було єдно прекрасне дожице хторе будзем ище велї роки паметац, а у плану ми же бим и нарок пошла там. Предкладам шицким же би нащивели Тезе и одшмелєли ше пойсц на таку екскурзию, бо страциц нє мож нїч, а достац вельо того, як цо то памятки и товариштва за цали живот – зоз ошмихом закончує розгварку Мариєта Новак.