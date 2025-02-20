Лїляна Кирда нова предсидателька Дружтва

КУЛА – На виберанковей Рочней скупштини Руского културно-уметнїцкого дружтва „Др Гавриїл Костелнїк” у Кули, котра отримана вчера 19. фебруара, вибрана нова предсидателька Дружтва, Лїляна Кирда, а представени и дїловни и финансийни звит за прешли, як и плани за чечуци рок.

По представяню Звитa активносцох у 2024. року, хтори пречитала педсидателька Дружтва Амалия Ковач, визначене же члежни прешлoго року були винїмково вредни, понеже участвовали на скоро шицких руских манифестацийох, аж и на тих хтори нє предвидзени по Календаре репрезентативних манифестацийох Националного совиту. Ґу тому, планую подобни активносци и у наступним року, з наздаваньом же ше их годно вифинансовац.

Кед слово о финансийох, на Скупштини констатоване же Дружтво за пршели рок, по проєктох, достало вкупно 300.000 динари хтори и потрошени, а кед слово о средствох зоз дотацийох, у децембру 2024. року, Дружтво мало кус вецей од 46.000 динари на рахунку.

На концу Скупштини, члени вибрали нову предсидательку, понеже потедишня предсидателька Амалия Ковач, пре приватни причини, дала задзекованє, та на єй функцию, дочасово, вибрана членїца Лїляна Кирда.