Лїстина Глас младих општини Кула будзе треца

КУЛА – Под шорним числом три, на наиходзацих локалних виберанкох 29. марца будзе лїстина под назву Глас младих општини Кула, гражданє и млади котри були орґанизаторе студентских протестох и блокадох (Млади Кула, Глас младих Руски Керестур, и Студенти Сивец), котрих потримую урядово орґанизациї студентских протестох у Сербиї.

Лїстина Глас младих општини Кула придата дзень скорей, позавчером, медзитим Општинска виберанкова комисия ю нє прилапела теди пре преважно друкарски гришки, лїстина зоз виправками прилапена вчера вечар.

Лїстина поднєшена зоз 768 подписами. Подношителє лїстини визначели же мали вельки почежкосци як овериц подписи потримовки, понеже ше им перши дзень нє удало обезпечиц анї єдного матичара зоз ОУ, або оверйовача зоз новтарушовей канцелариї. Вшелїяк, перши дзень подписи оверйовали у новтарушох у Кули и у Вербаше.

Тот дзень у Кули транспорт ше одвивал спомашено, понеже була заварта часц керестурскей драги (Улїчка Велька Влаховича), а ґу вечару було очежано путовац и до Вербасу, понеже полиция контроловала и застановйовала кажду превозку у обидвох напрямох.

На лїстини ше находза особи зоз шицких местох општини Кула, преважно студенти, професоре и самостойни поднїмателє. Медзи 37 особи ше находза и штверо Керестурци: студентка Теодора Новакович, студентка Ана-Мария Малацко, польопривреднїк Деян Надь, и професорка Соня Дюрко Надь.