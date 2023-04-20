Лїстина приоритетох проєктох за Министерство култури

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчера вечар отриманей заєднїцкей схадзки прейґ Зум платформи, Одбору за културу и Вивершного одбору Националного совиту Руснацох, предложена и єдногласно прилапена лїстина препоручених проєктох на Конкурсу Министерства култури Републики Сербиї.

На тот Конкурс за финансованє и софинансованє проєктох з обласци културних дїялносцох националних меншинох у Републики Сербиї 2023. року, зоз рускей заєднїци сцигли 13 проєкти, за видавательну, театралну дїялносц и нашо найвекши фестивали.

Предсидателька Одбору за културу Мелания Мали предложела приоритет тих проєктох. По кратшей дискусиї єдногласно предкладанє прилапели и осем присутни члени того Одбору, а потим и шицки пецеро присутни члени Вивершного одбору на чолє з предсидательом Жельком Ковачом.

На лїстини препоручених проєктох потримани 11 од 13 проєктох з толкованьом же два хтори нє потримани нє представяю Руснацох, и нє конкуровали з нїма руски здруженя лєбо институциї.

На концу заєднїцкей схадзки, члени Вивершного одбору мали на дньовим шоре ище єдну точку о хторей одлучовали, а то же єдногласно потримали проєкт „Словнїк диґиталней безпечносци” Здруженя гражданох РУСТЕМ котри сцигол на Конкурс Министерства просвити, а ВО ма обовязку дац о тим свойо думанє.

Потримани проєкти буду нєшка прешлїдзени до одвитуюцих Министерствох.