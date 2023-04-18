Любел бим кед би ми ше поспишело зоз Ют’юб-ом

Филип Будински зоз Руского Керестура треци рок штреднєй Економско-тарґовинскей школи у Кули, на напряме комерциялисти. Остатнїх мешацох на своїм Ют’юб каналу обявює интересантни видео знїмки.

Филипова любов ґу камери и драга ґу знїманю тирва одмалючка, кед му мац єден дзень указала камеру. Вон ше заинтересовал за ню и, як спомина, вше ю ношел и знїмал, а през шмих припознава же бул и допити. Зоз часом, кед наполнєй тринац роки, одлучел же будзе зберац динари же би купел професийни апарат.

– Знїмал сом шицко. Кельо ше здогадуєм, почал сом знїмац Minecraft, бо то робели други познати Ют’юбере. З часом сом почал знїмац скечи, ґлумел сом дацо, знїмал влоґи. Ишол сом ше шейтац, и наприклад, сликуєм и знїмам Руски Керестур. Од прешлого року думам же знїмам озбильнєйше. Од октобра ше видза вельо лєпши резултати. Нє одредзуєм кельо будзе єден клип тирвац, вше будзе вецей як 4-5 минути – толкує Филип.

Єден дзень идзе на єдно место, други дзень на друге, а часто одходзи знїмац до Нового Саду. После знятого материялу, Филип придзе дому, достанє идею або найдзе инспирацию як би видео могол випатрац. Як спомина, треба му даскельо днї же би едитовал видео, бо вше пре одредзени причини муши претаргнуц, гоч припознава же мож то шицко поробиц и за єден дзень. Монтажу и едитованє тиж научел прейґ Ют’юб платформи хтора понука шицко цо вас интересує.

– Наисце єст шицко на Ют’юб-у, цо жадаце найсц то можеце и поробиц, нє треба нїяка школа. Углавним, мой пайташ Тарас идзе часто до Нового Саду пре свойо причини, а вец ме и знїма по варошу. У медзичаше сом упознал двох пайташох з хторима тераз знїмам у Новим Садзе – гвари Филип.

ФУНКЦИОНОВАНЄ ЮТ’ЮБА

Ют’юб америцки веб-сайт за дзелєнє и черанє видео-датотекох. Основани є 2005. року, а уж идуцого року, тоту компанию купел Google. З тоту нагоду порадзена догварка же и нєреґистровани хаснователє можу патриц видео-знїмки, слухац аудио-записи, док тоти реґистровани на сайту можу их и посилац на сервери.

На вашим профилу потребни вам 1.000 предплатнїки, найменєй 4.000 годзини препатрункох за цали рок. Так, за 40.000 препатрунки, у Сербиї заробице дакус вецей од єдного долара. Окрем того, Google плаци домашнїм Ют’юбером кед їх заробок посцигнє голєм 70 евра.

Ют’юб алґоритем прави розлику медзи видеом хтори останє на менєй як 500 приказох и видеа у трендинґу. Видео хтори нєпреривно достава коментари и препатрунки и даскельо роки после обявйованя ше лєпше котира.

Число препатрункох нє єдини фактор хтори вплївує на заробок. Же би обрахунок заробку почал, хаснователь муши монетизовац свой канал зоз Google AdSense. То приказує рекламу на каналу, а ви доставаце пенєж каждираз кед ше дахто анґажує коло тей реклами. Значи же дахто нароком або случайно кликнул на рекламу и патрел ю длужей як 30 секунди. То найєдноставнєйши способ заробку на Ют’юб-у. Хаснователє можу вибрац CPC (цена по клику)або CPV (цена по препатрунку).

– На початку чежко заробиц, бо треба мац голєм 1.000 препатрунки, а кед бисце сцели даяки символични динар, треба же бисце мали голєм 100.000 препатрунки по видеу. Ют’юб награда ше достава за назберани 100.000. А за початок мушиш знац сам робиц тоти ствари, а успишни Ют’юб-ере маю своїх камерманох, едиторох, монтажерох, менаджерох дзе им тераз вельо лєгчейше, алє их можу виплациц. А ми, док нє сцигнєме по тот уровень, мушиме сами шицко робиц – толкує Филип.

БУДУЧНОСЦ И ЦИЛЇ

Вон як гвари, нє упатра ше нї на кого, алє збера инспирацию од шицких по дакус. Його циль же би му то єдного дня була стаємна робота. Ма вельку потримовку цалей фамелиї, шицким ше пачи цо вон роби и вше нєсцерпезлїво чекаю нови видеа.

– Перши план ми закончиц штредню школу, после нє жадам исц на факултет. Любел бим кед би ми ше поспишело зоз Ют’юб-ом. А кед нє, жадал бим ше заняц як едитор або монтажер, або дацо у тим напряме. Моя камера ма свой микрофон у себе, алє є нє даякого завидного квалитету, та сом купел ище додатни микрофони. Звук вельо важнєйши од квалитету камери. Бул сом раз на єдней Ют’юб школи дзе преподавали познати Ют’юб-ере з цалого Балкану. То тирвало єден мешац, алє нїч нове сом нє научел цо сом уж нє знал. Тоти цо починаю и рушаю до тих водох – сиґурно же им то значне. Нєшка уж постої штучна интелиґенция, цо лєм доказ же нам будучносц у технолоґиї заґарантована. Хто жада буц Ют’юб-ер треба лєм най почнє знїмац, було цо. З часом приду лєпши и интересантнейши идеї. Вше чежко почац, алє то ключ шицкого – заключує Филип.

КЕЛЬО ПЕНЄЖИ ЗАРАБЯЮ ЮТ’ЮБЕРЕ?

Познати влоґер Джефри Стар тераз ма 17,8 милиони предплатнїкох. Вон роками приявює рочни приход од 5 милиони долари.

Треба вжац до огляду же тот влоґер ма цалу линию козметики на хторей тиж зарабя.

Виглєдованє нємецких експертох за дружтвени медиї указало интересантни податок. Дахто хто спада до перших 3 одсто найпопуларнєйших каналох, зароби до 16.800 долари рочнє.

Заш лєм, вони свою славу вихасную за порушованє брендираних шматох, шминки лєбо други бизнис. Ют’юб вшелїяк добра платформа як фундамент за зберанє провадзачох.